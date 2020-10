“Nathan Falco non voleva che andassi al Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci svela un retroscena (VIDEO) (Di domenica 25 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci, dopo i numerosi messaggi in codice a Pierpaolo Pretelli che lo hanno lasciato sotto choc, parla del figlio Nathan Falco, svelando un piccolo retroscena proprio sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. GF Vip, Elisabetta Gregoraci: “Mio figlio Nathan voleva che non andassi via” Per una mamma è tanto difficile. Negli anni mi... L'articolo “Nathan Falco non voleva che andassi al Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci svela un retroscena (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - ... Leggi su blogtivvu (Di domenica 25 ottobre 2020), dopo i numerosi messaggi in codice a Pierpaolo Pretelli che lo hanno lasciato sotto choc, parla del figlio Nathanndo un piccoloproprio sulla sua partecipazione alVip. GF Vip,: “Mio figlio Nathanche nonvia” Per una mamma è tanto difficile. Negli anni mi... L'articolo “NathannonchealVip”,un) proviene da Blog Tivvù - ...

blogtivvu : "Nathan Falco non voleva che andassi al #GFVip", Elisabetta Gregoraci svela un retroscena (VIDEO) - NeemaWild : Oddiooo povero Nathan Falco che mangerà gnocchi per mesi ?????????? #GFVIP - MiaMiao54065927 : Ma cosa gliene frega a Nathan Falco se baci Pier sarà su qualche aereo privato a giocare alla play dai eh #GFVIP - MiaMiao54065927 : Io voglio vedere Nathan Falco da Montecarlo #gfvip