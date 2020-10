Meloni: “Il governo non sta capendo niente. Dopo 8 mesi naviga ancora a vista” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Penso sia intollerabile che Dopo 8 mesi il governo navighi a vista. Non stanno capendo niente. Non lo dico io ma il governo stesso, che tira fuori un Dpcm ogni 4 giorni dichiarando al mondo che le misure del decreto precedente non sono servite a niente”. L’esordio di Giorgia Meloni ospite di ‘Mezz’ora in più’ da Lucia Annunziata non poteva essere più duro e calzante al tempo stesso. Commentando l’ultimo Dpcm varato dal premier Conte nella trasmissione di Rai 3 la leader di Fratelli d’Italia evidenzia tutte le incongruenze di un Dcpm – l’ennesimo- che si accanisce su determinate categorie di lavoratori in maniera ingiustificata e contraddittoria. Meloni: ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 ottobre 2020) “Penso sia intollerabile cheilnavighi a vista. Non stanno. Non lo dico io ma ilstesso, che tira fuori un Dpcm ogni 4 giorni dichiarando al mondo che le misure del decreto precedente non sono servite a”. L’esordio di Giorgiaospite di ‘Mezz’ora in più’ da Lucia Annunziata non poteva essere più duro e calzante al tempo stesso. Commentando l’ultimo Dpcm varato dal premier Conte nella trasmissione di Rai 3 la leader di Fratelli d’Italia evidenzia tutte le incongruenze di un Dcpm – l’ennesimo- che si accanisce su determinate categorie di lavoratori in maniera ingiustificata e contraddittoria.: ...

AlessiaMorani : “L’obiettivo del governo è di mantenere la paura, perché attraverso la paura riesce a mantenere se stesso”. Lo ha d… - matteorenzi : Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della su… - FratellidItalia : #Meloni: 'Sulle infrastrutture strategiche italiane non si scherza, una Nazione che svende i suoi asset vitali è un… - Galeota1 : RT @isabellaisola3: A #Salvini e #Meloni Siete finiti nella trappola mediatica Questo non è il momento di scandalizzarsi per le violenze di… - bobmch84 : @valter88285036 @djinthepast @GiorgiaMeloni @FratellidItalia A chi, alla Meloni? A Salvini? Io vorrei evitare che il paese fallisca... -