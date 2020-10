LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: la pioggia sconvolge tutto! Leclerc ottavo, Sainz primo! (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7/66 Hamilton supera con facilità Sainz in rettilineo con un Sainz in crisi di gomme, ora tocca a Verstappen. 6/66 Le gomme medie inizia a dare una mano, Leclerc passa Ricciardo ed è settimo alla caccia di Raikkonen 6/66 Bottas supera di potenza Sainz in rettilineo, Anche Hamilton insidia lo spagnolo, con Verstappen in scia 5/66 Verstappen riesce a liberarsi di Norris e si mette alla caccia delle Mercedes con la soft! 5/66 Sainz prosegue in vetta, la pioggia ha cessato (c’era solo nel T2) con Bottas in zona DRS, Hamilton a 8 decimi, quindi Norris a 3.8 inseguito da Verstappen 4/66 Proviamo a fare ordine! Sainz guida con 1.0 su Bottas, poi Hamilton in scia, quarto Norris ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7/66 Hamilton supera con facilitàin rettilineo con unin crisi di gomme, ora tocca a Verstappen. 6/66 Le gomme medie inizia a dare una mano,passa Ricciardo ed è settimo alla caccia di Raikkonen 6/66 Bottas supera di potenzain rettilineo, Anche Hamilton insidia lo spagnolo, con Verstappen in scia 5/66 Verstappen riesce a liberarsi di Norris e si mette alla caccia delle Mercedes con la soft! 5/66prosegue in vetta, laha cessato (c’era solo nel T2) con Bottas in zona DRS, Hamilton a 8 decimi, quindi Norris a 3.8 inseguito da Verstappen 4/66 Proviamo a fare ordine!guida con 1.0 su Bottas, poi Hamilton in scia, quarto Norris ...

