Jamie Foxx sarà un cacciatore di vampiri nel film di Netflix “Day Shift” (Di domenica 25 ottobre 2020) Jamie Foxx è alle prese con un nuovo ruolo nel film di Netflix Day Shift, incentrato nell’universo dei vampiri ma in chiave comica. Il film segnerà l’esordio alla regia di JJ Perry. Oltre a ciò Foxx sarà anche uno dei produttori esecutivi insieme a Chad Stahelski, Jason Spitz, Shaun Redick, Yvette Yates Redick, Datari Turner … L'articolo Jamie Foxx sarà un cacciatore di vampiri nel film di Netflix “Day Shift” Leggi su dailynews24 (Di domenica 25 ottobre 2020)è alle prese con un nuovo ruolo neldiDay Shift, incentrato nell’universo deima in chiave comica. Ilsegnerà l’esordio alla regia di JJ Perry. Oltre a ciòsarà anche uno dei produttori esecutivi insieme a Chad Stahelski, Jason Spitz, Shaun Redick, Yvette Yates Redick, Datari Turner … L'articolosarà undineldi“Day Shift”

