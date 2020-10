Iachini: «Abbiamo sofferto un po’ ma ero sicuro di vincere». Regalo di nozze per Commisso (Di domenica 25 ottobre 2020) «Volevamo vincere per il Regalo di nozze al presidente Commisso, per il quarantacinquesimo nniversario di matrimonio con la signora Caterina. Ci siamo riusciti. Avevo chiesto a Castrovilli di fare più gol e lui comincia a ripagarmi. E' vero, sia sul 2-1 che sul 3-2 la squadra ha avuto un po' di paura. Ma io no». Gotti dispiaciuto per il mancato pareggio Leggi su firenzepost (Di domenica 25 ottobre 2020) «Volevamoper ildial presidente, per il quarantacinquesimo nniversario di matrimonio con la signora Caterina. Ci siamo riusciti. Avevo chiesto a Castrovilli di fare più gol e lui comincia a ripagarmi. E' vero, sia sul 2-1 che sul 3-2 la squadra ha avuto un po' di paura. Ma io no». Gotti dispiaciuto per il mancato pareggio

FirenzePost : Iachini: «Abbiamo sofferto un po’ ma ero sicuro di vincere». Regalo di nozze per Commisso - Fiorentinanews : #Iachini: 'Con Sampdoria e Spezia abbiamo sprecato occasioni per chiudere la partita e oggi eravamo tesi. Speriamo… - Francko411 : Non abbiamo personaggi che masticano calcio, perciò fino a quando saremo in queste condizioni saremo sempre dalla p… - statutos__ : @acffiorentina abbiamo vinto ma resta iachini - EdoardoBranchi : Abbiamo vinto ma abbiamo fatto abbastanza pena anche oggi , che non si cominci a rimontare sul carro di iachini che… -