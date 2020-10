Hellas Verona | D’Amico | «Kalinic dimostrerà il suo valore»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tony D’Amico ha parlato prima di Juventus-Tony D’Amico, direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Juventus. «Noi dobbiamo ricordare l’anno scorso come voglia e ambizione di affrontare le partite. Per il resto è tutto cambiato e abbiamo avuto poco tempo per lavorare insieme.? È un giocatore importante per noi, ha grande esperienza. Siamo convinti che col tempo potrà dimostrare il suo». Leggi su Calcionews24.com