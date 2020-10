Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succedendo (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip, giunto ormai alla sua quinta edizione, rischia di chiudere. A volerlo è il Codacons che ha presentato un esposto in cui chiede la chiusura immediata del programma condotto da Alfonso Signorini. Il motivo sta nella terribile battuta sessista che Mario Balotelli ha fatto in diretta su Canale 5 venerdì. Il presidente del Codacons, Carlo Renzi, ha anche richiesto una salata sanzione a Mediaset, rea di veicolare messaggi diseducativi. Per Rienzi, non bastano le scuse a sanare quanto detto da Balotelli nei confronti di Dayane Mello sotto gli occhi di Alfonso Signorini: Stavolta è ... Leggi su trendit (Di domenica 25 ottobre 2020) IlVip, giunto ormai alla sua quinta edizione, rischia di chiudere. A volerlo è ilche ha presentato un esposto in cuiladel programma condotto da Alfonso Signorini. Il motivo sta nella terribile battuta sessista che Mario Balotelli ha fatto in diretta su Canale 5 venerdì. Il presidente del, Carlo Renzi, ha anche richiesto una salata, rea di veicolare messaggi diseducativi. Per Rienzi, non bastano le scuse a sanare quanto detto da Balotelli nei confronti di Dayane Mello sotto gli occhi di Alfonso Signorini: Stavolta è ...

