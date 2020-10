Giro d’Italia 2020, a che ora partono Vincenzo Nibali e tutti i big nella cronometro di Milano. Pettorali, orari, tv, streaming (Di domenica 25 ottobre 2020) Oggi domenica 25 ottobre si corre la cronometro Cernusco sul Naviglio-Milano, ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2020. Lungo i 15,7 km del tracciato che conduce al capoluogo lombardo si decideranno le sorti di questa Corsa Rosa e scopriremo chi potrà alzare al cielo il Trofeo Senza Fine: chi indosserà la maglia rosa sul podio conclusivo posto in Piazza Duomo a Milano? Ne vedremo davvero delle belle in questa avvincente battaglia contro il tempo, sarà una lotta contro le lancette all’ultimo giorno di gara a decidere le sorti di questo Giro d’Italia. Si decide chi vincerà il Giro d’Italia 2020, Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart hanno lo stesso tempo in classifica generale. L’australiano ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Oggi domenica 25 ottobre si corre laCernusco sul Naviglio-, ventunesima e ultima tappa deld’Italia. Lungo i 15,7 km del tracciato che conduce al capoluogo lombardo si decideranno le sorti di questa Corsa Rosa e scopriremo chi potrà alzare al cielo il Trofeo Senza Fine: chi indosserà la maglia rosa sul podio conclusivo posto in Piazza Duomo a? Ne vedremo davvero delle belle in questa avvincente battaglia contro il tempo, sarà una lotta contro le lancette all’ultimo giorno di gara a decidere le sorti di questod’Italia. Si decide chi vincerà ild’Italia, Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart hanno lo stesso tempo in classifica generale. L’australiano ...

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - RedazioneLaNews : #Milano Giro d'Italia a Milano, il prefetto: 'Tifosi non andate in strada' - paolabottelli : Mi raccomando: oggi tutti in centro a Milano all’arrivo del Giro d’Italia. Belli assembrati come a Cervinia -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, Cerny vince la 19ª tappa. Kelderman in rosa. Vegni: «Qualcuno pagherà per la frazione... Corriere della Sera