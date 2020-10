Federica Pellegrini | «Non smetterò di nuotare Ce la sto mettendo tutta per tornare»

(Di domenica 25 ottobre 2020) Al Fatto Quotidiano ha dichiarato che con un altro lockdown avrebbe smesso di. Sui social, però,rassicura tutti con un video pubblicato su Instagram. «Vi faccio sempre prendere il crepacuore con questi titoloni che girano. Purtroppo mi è stata fatta una domanda… se ci fossero altre sei settimane di stop cosa farei. Spero che non si arriverà mai a questa evenienza, perché conla fatica e con tutte le rotture di coglioni che vi sto facendo sul fatto che voglioadesso viene fuori la notizia che smetterò. No, ragazzi, tranquillissimi. Io ce la stoper, poi quello che succederà, ...

Le paure di Federica Pellegrini sono le stesse di tanti atleti la cui carriera alle spalle non è breve. Il fattore anagrafico conta e non poco. "Fermarsi o non fermarsi definitivamente?".