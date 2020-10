Diretta Juve-Verona ore 20.45: come vederla in tv e streaming e formazioni ufficiali (Di domenica 25 ottobre 2020) TORINO - La Juve cerca conferme anche in campionato dopo l'ottima prova offerta in Champions League a Kiev. Dopo il pareggio contro il Crotone, infatti, i bianconeri sono chiamati a ritrovare i tre ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) TORINO - Lacerca conferme anche in campionato dopo l'ottima prova offerta in Champions League a Kiev. Dopo il pareggio contro il Crotone, infatti, i bianconeri sono chiamati a ritrovare i tre ...

juventusfc : ?? Le parole del Mister alla vigilia di #JuveVerona ? In diretta dalle 14:00 ?? - Chivas01233895 : RT @Boboj29: Normale fallo di gioco quando lo fa un giocatore dell'Inter , da espulsione diretta quando lo fa un giocatore della Juve .Inte… - davideinno85 : RT @juventusfc: ?? Le parole del Mister alla vigilia di #JuveVerona ? In diretta dalle 14:00 ?? - Stabiasport_it : La diretta di Teramo - Juve Stabia | 7^ Giornata Serie C Girone C - ITA61 : @Death35902652 Chiedo scusa se entro con una curiosita' nella privacy famigliare. 25 anni sempre insieme, anche all… -