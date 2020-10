Decreto del 24 ottobre, l'ultimo Dcpm, Conte ci dice cosa si può fare, quasi tutto, come (Di domenica 25 ottobre 2020) Se volete in testo della Gazzetta ufficiale integrale cliccate qui. Sintetizzando il Decreto: niente coprifuoco, ma si possono chiudere strade e piazze. Conte raccomanda solo: statevene a casa. ... Leggi su blitzquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Se volete in testo della Gazzetta ufficiale integrale cliccate qui. Sintetizzando il: niente coprifuoco, ma si possono chiudere strade e piazze.raccomanda solo: statevene a casa. ...

fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO #DPCM, la bozza del nuovo decreto in arrivo è una sorta di ' #lockdown mascherato' - Rinaldi_euro : Il 19 maggio scorso un decreto ha stanziato 1.412Ml di euro per potenziare i reparti di terapia intensiva in tutt’I… - TgrMolise : #COVID?19 Le nuove norme contenute nel #decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri @Palazzo_Chigi… - r_campix : @CottarelliCPI Se le 21 pagine del decreto sono probabilmente troppe...non capisco cosa ci possa essere scritto nel… - casjdean : @itsTods ah beh giusto perché se l'età dei contagiati è 54 anni allora lo prendono solo i 54enni, impossibile che g… -