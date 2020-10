Coronavirus, in Campania nuove zone rosse: si tratta dei comuni di Orta Atella e Marcianise (Di domenica 25 ottobre 2020) Due nuove zone rosse in Campania. Dopo Arzano, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza 82/2020 che, con decorrenza immediata e fino al 4 novembre a Orta d’Atella e Marcianise, nel Casertano, ha disposto il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attivita’ degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita’; la sospensione delle attivita’ commerciali, ivi comprese le attivita’ di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalita’ di consegna a domicilio, fatta eccezione ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Duein. Dopo Arzano, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza 82/2020 che, con decorrenza immediata e fino al 4 novembre ad’, nel Casertano, ha disposto il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attivita’ degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita’; la sospensione delle attivita’ commerciali, ivi comprese le attivita’ di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalita’ di consegna a domicilio, fatta eccezione ...

