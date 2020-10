Coronavirus | i numeri in chiaro Il matematico Sebastiani | «Le scuole dovevano rimanere chiuse Gli ospedalizzati al Nord? Frutto dei flussi con l’estero»

Leggi su open.online

(Di domenica 25 ottobre 2020) In Italia l’epidemia dasfonda il tetto dei 20.000 contagi giornalieri. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile in collaborazione con il ministero della Salute, oggi, 25 ottobre, per la prima volta nel Paese, le nuove infezioni registrate sono 21.273 per la precisione. Invece ieri, i contagi avevano toccato la cifra di 19.644, due giorni fa erano stati 19.143. Dall’esplosione dell’emergenza sanitaria, poi, il numero totale di casi positivi ha raggiunto quota 525.782 unità. I dati odierni arrivano a fronte di 161.880 tamponi analizzati. Sono poi 128 le persone morte nelle ultime 24 ore e i pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 80 unità, portando quindi il totale a 1.208. «Sonoche cresceranno ancora», come spiega il...