Chi è Stefano Bettarini: età, carriera, ex moglie, fidanzata, vita privata e curiosità (Di domenica 25 ottobre 2020) Personaggio noto nel mondo dello spettacolo Stefano Bettarini è ormai parte dello star system della tv. Ex calciatore ha militato in molti club italiani anche se ha raggiunto la popolarità per essere stato a lungo sposato con Simona Ventura da cui ha avuto due figli. Dopo l’addio al calcio Stefano ha intrapreso la carriera televisiva partecipando come opinionista ad alcuni salotti tv, è stato concorrente di reality come La Talpa, ma anche del Grande Fratello Vip dove è arrivato in finale, l’Isola dei Famosi e anche a Temptation Island condotto proprio da Simona Ventura. È imminente l’entrata al Grande Fratello Vip in corso di Stefano Bettarini, l’ex calciatore ha accettato l’invito di Alfonso Signorini di rientrare ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Personaggio noto nel mondo dello spettacoloè ormai parte dello star system della tv. Ex calciatore ha militato in molti club italiani anche se ha raggiunto la popolarità per essere stato a lungo sposato con Simona Ventura da cui ha avuto due figli. Dopo l’addio al calcioha intrapreso latelevisiva partecipando come opinionista ad alcuni salotti tv, è stato concorrente di reality come La Talpa, ma anche del Grande Fratello Vip dove è arrivato in finale, l’Isola dei Famosi e anche a Temptation Island condotto proprio da Simona Ventura. È imminente l’entrata al Grande Fratello Vip in corso di, l’ex calciatore ha accettato l’invito di Alfonso Signorini di rientrare ...

