Una tempesta perfetta: come l’Italia è ripiombata nell’epidemia (Di sabato 24 ottobre 2020) Durante l’estate si sono create in Italia le condizioni per una tempesta perfetta.La fine del lockdown ed il netto miglioramento dell’epidemia, è stata vissuta con enorme, comprensibile sollievo da parte di tutti. Sapevamo che non era finita, ma tutte le regioni stavano andando verso lo spegnimento del contagio. In estate le cose sono un po’ peggiorate, causa viaggi e turismo, ma la situazione era sotto controllo anche se in leggero, continuo peggioramento. Il sistema del tracciamento funzionava, ogni focolaio veniva circoscritto. Le quarantene tenevano. Gli ospedali dovevano affrontare un carico contenuto di casi gravi. Ci siamo rilassati e abbiamo fatto una serie di errori. Il primo, grave, di non potenziare e razionalizzare la raccolta dei dati come ripetutamente chiesto ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Durante l’estate si sono create in Italia le condizioni per una.La fine del lockdown ed il netto miglioramento dell’epidemia, è stata vissuta con enorme, comprensibile sollievo da parte di tutti. Sapevamo che non era finita, ma tutte le regioni stavano andando verso lo spegnimento del contagio. In estate le cose sono un po’ peggiorate, causa viaggi e turismo, ma la situazione era sotto controllo anche se in leggero, continuo peggioramento. Il sistema del tracciamento funzionava, ogni focolaio veniva circoscritto. Le quarantene tenevano. Gli ospedali dovevano affrontare un carico contenuto di casi gravi. Ci siamo rilassati e abbiamo fatto una serie di errori. Il primo, grave, di non potenziare e razionalizzare la raccolta dei datiripetutamente chiesto ...

HuffPostItalia : Una tempesta perfetta: come l’Italia è ripiombata nell’epidemia - beppesevergnini : La seconda ondata sta provocando la ripetizione di quanto avvenuto in primavera: una tempesta di informazioni, comm… - Know4Innovation : RT @CittadinidiTwtt: Una Pa può diventare un faro nella tempesta del lockdown. L'articolo di @merisi62 - alessio_turazza : RT @HuffPostItalia: Una tempesta perfetta: come l’Italia è ripiombata nell’epidemia - DELIA49124753 : RT @Nabigo2: Galleggiano i pensieri su quel mare prosciugato dal sole che hai spento sotto una tempesta di scroscianti 'NO'. #amoreperduto… -

Ultime Notizie dalla rete : Una tempesta Una tempesta di sabbia potrebbe portare il coronavirus in Corea Yahoo Notizie “Una danza” performance d’autore Trasformazione e scambio d’energia Se il movimento diventa specchio

una tempesta solare, una danza. Tra gli artisti sul palco Michele Di Stefano; Marina Giovannini; Giuseppe Comuniello; Claudia Castellucci; Sara Sguotti. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie ...

Una tempesta perfetta: come l’Italia è ripiombata nell’epidemia

Durante l’estate si sono create in Italia le condizioni per una tempesta perfetta. La fine del lockdown ed il netto miglioramento dell’epidemia, è stata vissuta con enorme, comprensibile sollievo da ...

una tempesta solare, una danza. Tra gli artisti sul palco Michele Di Stefano; Marina Giovannini; Giuseppe Comuniello; Claudia Castellucci; Sara Sguotti. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie ...Durante l’estate si sono create in Italia le condizioni per una tempesta perfetta. La fine del lockdown ed il netto miglioramento dell’epidemia, è stata vissuta con enorme, comprensibile sollievo da ...