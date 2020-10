Tiziano Ferro, confermata l’evasione fiscale (Di sabato 24 ottobre 2020) Nessuno sconto per il cantautore di Latina, che da alcuni anni si è trasferito negli Stati Uniti, dove vive con il marito Victor Alien. I giudici non hanno ritenuto opportuno il reclamo presentato dagli avvocati di Tiziano Ferro e, anzi, lo hanno bacchettato. Nel respingere il ricorso hanno infatti invitato Ferro e altri personaggi ad agire più responsabilmente. Le azioni dei famosi, in fondo, sono sotto gli occhi di tutti i poveri mortali. Nonostante l’assoluzione penale per non aver commesso il fatto, ovvero aver evaso il fisco, Tiziano Ferro ha visto respingersi in gran parte il ricorso civile per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni tributarie. La vicenda sarebbe cominciata nell’estate 2009, quando Tiziano Ferro ha trasferito la sua ... Leggi su aciclico (Di sabato 24 ottobre 2020) Nessuno sconto per il cantautore di Latina, che da alcuni anni si è trasferito negli Stati Uniti, dove vive con il marito Victor Alien. I giudici non hanno ritenuto opportuno il reclamo presentato dagli avvocati die, anzi, lo hanno bacchettato. Nel respingere il ricorso hanno infatti invitatoe altri personaggi ad agire più responsabilmente. Le azioni dei famosi, in fondo, sono sotto gli occhi di tutti i poveri mortali. Nonostante l’assoluzione penale per non aver commesso il fatto, ovvero aver evaso il fisco,ha visto respingersi in gran parte il ricorso civile per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni tributarie. La vicenda sarebbe cominciata nell’estate 2009, quandoha trasferito la sua ...

