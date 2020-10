Softball | Elisa Cecchetti | “Lo Scudetto? L’impegno è stato il segreto del nostro successo”

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con Baseball2U, trasmissione di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Una puntata dedicata al, grazie alla partecipazione di, giocatrice della Nazionale italiana e di Bollate, squadra reduce dalla conquista dello. Un traguardo importante, che non arrivava da quindici anni. “Giocare il campionato èincredibile – commenta-, perché siamo arrivate a pensare che non avremmo avuto la possibilità di scendere in campo. Quindi, aver avuto l’occasione di giocare nel 2020 èincredibile e come squadra ci siamo trovate molto bene. Le ragazze più piccole e quelle più grandi hanno fatto un bonding sensazionale, e credo sia ...