Serie C, Ghirelli: "I presidenti hanno ragione a difendere gli interessi dei propri club"

"I presidenti hanno ragione di difendere gli interessi dei propri club". Lo ha dichiarato tramite una nota il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, mandando anche un messaggio a Luigi De Laurentiis: "Vorrei assicurare che la trattativa con Sky è un obiettivo di Lega Pro. E' arrivato ad una conclusione per il Bari? Sarebbe un'ottima notizia. Aspetto l'accordo". In merito alla questione di Eleven Sports, dopo i diversi disservizi delle ultime settimane, Ghirelli ha assicurato: "Sono anche io alla ricerca della risoluzione dei problemi con un obiettivo: assicurare alle sessanta tifoserie di poter vedere la partita del proprio club, consentire che gli sponsor ..."

