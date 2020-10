Sapiens – Un solo pianeta | Mario Tozzi riparte dalla pandemia

(Di sabato 24 ottobre 2020)Nonvip ballerini o sconosciuti talentuosi nel sabato sera televisivo. Per tutti coloro che a varietà e talent show preferiscono la divulgazione, da questa sera torna su Rai3, alle 21.45, l’appuntamento con– Un, il programma ideato, curato e condotto da. La nuova serie, composta da 5 appuntamenti, non poteva che partire dall’emergenza pandemica con cui tutto il mondo convive oramai da mesi.dal Lazzaretto di Venezia, una delle prime strutture permanenti della storia per combattere il diffondersi delle malattie infettive, compirà un’indagine sulle tracce delle antiche pandemie, cercando affinità e differenze con quella attuale, puntando ...

Ultime Notizie dalla rete : Sapiens solo

RAI - Radiotelevisione Italiana

Perché le pandemie ci spaventano così tanto? Che cos’è un virus? Come si comporta? Potevamo prevedere il Covid19? È stato un caso o è dipeso dai sapiens? E se sì, come? La scienza ci aiuta? E la tecno ...Torna in prima serata “ Sapiens – Un solo pianeta ”, in onda a partire dal 24 ottobre, ogni sabato, alle 21.45 su Rai3 per un ...