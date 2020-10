Psg-Dijon, Kean in gol dopo 3?: è il primo gol con la nuova maglia (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Bastano 3′ a Moise Kean per sbloccare il risultato di Psg-Dijon. L’attaccante italiano – schierato titolare al Parco dei Principi – ha sfruttato un cross dalla sinistra di Bakker per depositare in rete col destro. Si tratta del primo gol di Kean con la maglia del Paris Saint Germain. In caso di vittoria, il Psg salirebbe a quota diciotto punti in classifica. Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Bastano 3′ a Moiseper sbloccare il risultato di Psg-. L’attaccante italiano – schierato titolare al Parco dei Principi – ha sfruttato un cross dalla sinistra di Bakker per depositare in rete col destro. Si tratta delgol dicon ladel Paris Saint Germain. In caso di vittoria, il Psg salirebbe a quota diciotto punti in classifica.

