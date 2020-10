Ordinanza Campania entro 48 ore | cosa c' è da sapere sul prossimo lockdown di De Luca

(Di sabato 24 ottobre 2020) Vincenzo Deinvierà formalmente una richiesta al governo per disporre unsul territorio della. L'intenzione del presidente della Regione; di firmare una nuova...

«Che in Campania il virus non ha avuto paura di De ... Nemmeno il tempo di attuare un’ordinanza che questa risulta già superata. «Su questo tema le parole e pure i pensieri vanno misurati.Siamo ad un passo dalla tragedia. Chiudiamo tutto per 30-40 giorni, poi si vedrà', dice il governatore De Luca che firmerà nel weekend l'ordinanza con cui chiuderà la Campania. Si smarca il presidente ...