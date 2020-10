Novembre 2020 | le migliori uscite per Xbox e Playstation

Leggi su hynerd

(Di sabato 24 ottobre 2020) by Hynerd.it Scopriamo quali novità ci riserva ilpiù “caldo” degli ultimi anni! Come ormai sappiamo,è il mese in cui Sony e Microsoft scopriranno del tutto le proprie carte, l’uscita delle console però, sarà accompagnata dal rilascio di titoli che stanno generando un livello altissimo di hype. Cominciamo subito con una dellepiù attese, il 10Ubisoft rilascerà il suo attesissimo Assassin’s Creed: Valhalla. Abbiamo avuto modo di seguirne lo sviluppo nel corse dell’anno e ormai … su: