Napoli in rivolta contro il lockdown, De Magistris preferisce stare in tv: "Cosa devo fare?" Francesca Galici Mentre Napoli era preda degli animi incandescenti dei cittadini contro il lockdown, il sindaco Luigi De Magistris era in tv, senza la minima intenzione di intervenire in prima persona per sedare la rivolta Quella di ieri a Napoli è stata una serata dimenticare. L'annuncio di Vincenzo de Luca di "chiudere tutto per frenare l'esplosione del contagio", per "un mese, per 40 giorni", ha scatenato la rivolta popolare. Nella regione vige ufficialmente il coprifuoco ma ieri i cittadini hanno dato vita una protesta per le strade. Erano migliaia le persone che si sono riversate lungo le vie principali e i vicoli per dire di no a un nuovo lockdown e quella che sarebbe dovuta essere una manifestazione civile si è ...

