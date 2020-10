Martina Dell’Ombra indaga le conoscenze degli italiani sul Covid con il quiz ‘chi vuol essere Dpcm’ (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo le interviste ai negazionisti del Covid, Martina Dell’Ombra è tornata a Roma per “capire se gli italiani hanno capito qualcosa del nuovo Decreto del presidente del Consiglio” con il quiz ‘chi vuol essere Dpcm’. Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Martina Dell’Ombra indaga le conoscenze degli italiani sul Covid con il quiz ‘chi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo le interviste ai negazionisti delDell’Ombra è tornata a Roma per “capire se glihanno capito qualcosa del nuovo Decreto del presidente del Consiglio” con il‘chiDpcm’. Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9. L'articoloDell’Ombralesulcon il‘chi ...

