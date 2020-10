Mara Maionchi positiva al Covid-19 | Focolaio a Italia’s got Talent? (Di sabato 24 ottobre 2020) Mara Maionchi è risultata positiva al Covid-19 e ricoverata in un noto ospedale di Milano dove le sue condizioni sembrano stabili. La nota discografica all’età di 79 anni ha raccontato la vicenda e tutto quello che è successo in questi ultimi giorni, tranquillizzando così i suoi fan sempre più preoccupati per le sue condizioni di salute. La famosa discografica sul suo profilo Instagram ha fatto sapere di essere in buone condizioni, rasserenando così tutti i fan che si sono mostrati preoccupati. Secondo il sito Tpi la situazione sembrerebbe critica intorno al set di Italia’s got Talent che, sembrerebbe essere diventato un vero e proprio Focolaio vista anche la positività di Federica Pellegrini al ... Leggi su giornal (Di sabato 24 ottobre 2020)è risultataal-19 e ricoverata in un noto ospedale di Milano dove le sue condizioni sembrano stabili. La nota discografica all’età di 79 anni ha raccontato la vicenda e tutto quello che è successo in questi ultimi giorni, tranquillizzando così i suoi fan sempre più preoccupati per le sue condizioni di salute. La famosa discografica sul suo profilo Instagram ha fatto sapere di essere in buone condizioni, rasserenando così tutti i fan che si sono mostrati preoccupati. Secondo il sito Tpi la situazione sembrerebbe critica intorno al set di Italia’s gotche, sembrerebbe essere diventato un vero e propriovista anche la positività di Federica Pellegrini al ...

