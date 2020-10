LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Sam Lowes in vetta, risale Marini, Bastianini a rischio Q1 (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.29 Edgar Pons stupisce e vola in 1:51.640 secondo a soli 64 millesimi da Lowes! Vierge migliora ancora ed è ottavo a 664, occhio a Bulega che fa segnare i suoi migliori parziali. 12.28 Xavi Vierge sale in settima posizione a 839 millesimi, Bastianini migliora ancora settore per settore, arriva al T2 con 406 millesimi, vola nel T3 con 249, e chiude in 1:52.182!! Che salto in avanti!! 606 millesimi ed entra nella Q2!! 12.27 Sam Lowes non si ferma più: record ancora nel T1 per 152 millesimi, arriva al T2 con 162, quindi passa al T3 con 185, quindi conclude il suo 12mo giro in 1:51.576 limando altri 243 millesimi! Baldassarri sesto a 776 millesimi, settimo Marini a 888, Bastianini decimo a 1.005. 12.26 Sam ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.29 Edgar Pons stupisce e vola in 1:51.640 secondo a soli 64 millesimi da! Vierge migliora ancora ed è ottavo a 664, occhio a Bulega che fa segnare i suoi migliori parziali. 12.28 Xavi Vierge sale in settima posizione a 839 millesimi,migliora ancora settore per settore, arriva al T2 con 406 millesimi, vola nel T3 con 249, e chiude in 1:52.182!! Che salto in avanti!! 606 millesimi ed entra nella Q2!! 12.27 Samnon si ferma più: record ancora nel T1 per 152 millesimi, arriva al T2 con 162, quindi passa al T3 con 185, quindi conclude il suo 12mo giro in 1:51.576 limando altri 243 millesimi! Baldassarri sesto a 776 millesimi, settimoa 888,decimo a 1.005. 12.26 Sam ...

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Teruel 2020 in DIRETTA: scatta FP3 gli italiani vogliono risalire e sfidare Sam Lowes - #Moto2… - DAZN_IT : Chi si prende la pole? ?? Dalle 13.15 LIVE su #DAZN le qualifiche di #Moto3, #MotoGP e #Moto2 per il GP di Teruel:… - OA_Sport : LIVE #Moto2, #TeruelGP 2020 in DIRETTA: si parte con la FP3, gli italiani vogliono risalire! #Lowes #Bastianini… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Teruel 2020 in DIRETTA: ultimi minuti della FP2 - #Moto2 #Teruel #DIRETTA: #ultimi - OA_Sport : LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: tra pochi minuti la seconda sessione -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Moto2 LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Fernandez precede Bezzecchi, risale Marini OA Sport MotoGP, LIVE FP3 Teruel: cronaca diretta minuto per minuto da Aragon

MotoGP: Terza e decisiva sessione di libere al Motorland per assegnare i dieci posti della Q2. Le Honda sembrano le moto da battere, mentre Dovizioso e gli altri piloti Ducati sono in crisi ...

DIRETTA MOTOGP/ Qualifiche live e streaming video: Morbidelli in top 10! (Gp Teruel)

Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del Gp Teruel 2020 Aragon oggi, sabato 24 ottobre: cronaca, orari, tempi e classifica di tutte le sessioni.

MotoGP: Terza e decisiva sessione di libere al Motorland per assegnare i dieci posti della Q2. Le Honda sembrano le moto da battere, mentre Dovizioso e gli altri piloti Ducati sono in crisi ...Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del Gp Teruel 2020 Aragon oggi, sabato 24 ottobre: cronaca, orari, tempi e classifica di tutte le sessioni.