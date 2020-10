Lapo Elkann, attacco a Salvini: “Vergognati, scherzi sul virus per raccogliere voti” (Di sabato 24 ottobre 2020) Duro attacco di Lapo Elkann nei confronti di Matteo Salvini, aspramente criticato dall’imprenditore su Twitter. “Sono mesi che fai disinformazione e scherzi sul virus, rilanciando i messaggi di chi dice che il virus non esiste più. Soprattutto soffi sul fuoco della disperazione nella speranza di raccogliere un po’ di voti – continua Elkann – Dovresti vergognarti e smettere di lanciare il sasso per poi nascondere la mano.” Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Durodinei confronti di Matteo, aspramente criticato dall’imprenditore su Twitter. “Sono mesi che fai disinformazione esul, rilanciando i messaggi di chi dice che ilnon esiste più. Soprattutto soffi sul fuoco della disperazione nella speranza diun po’ di voti – continua– Dovresti vergognarti e smettere di lanciare il sasso per poi nascondere la mano.”

HuffPostItalia : Lapo Elkann: 'Salvini, vergogna. Soffi sul fuoco della disperazione' - Giugy_88 : Lapo Elkann che cazzia Salvini. Potrebbe sembrare lercio ma è la realtà. Se pure lui gli da contro fossi in voi due domandine me le farei - Cesare_RS : @perchetendenza Quindi la tendenza ormai è questa: il primo coglione che passa e attacca Salvini & Co viene visto c… - sava_no : RT @HuffPostItalia: Lapo Elkann: 'Salvini, vergogna. Soffi sul fuoco della disperazione' - Cesare_RS : @de_sdl @HuffPostItalia Onestà intellettuale? -