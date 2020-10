Juventus, De Rossi punzecchia i bianconeri: “Scudetti? Non ricordo quale sia il numero” (Di sabato 24 ottobre 2020) Daniele De Rossi oggi papà a tempo pieno ha svelato i suoi piani.Boca Juniors, ufficiale: Daniele De Rossi è un nuovo giocatore degli XeneizesL’ex centrocampista della Roma si è raccontato durante il programma ‘Propaganda Live’. Nel corso della trasmissione, l'ex capitano giallorosso ha trattato diverse tematiche: "Ora faccio il padre a tempo pieno, la cosa non mi annoia ma spero che non duri per sempre. Voglio fare l’allenatore, ma non potevo immaginare che ci si mettesse di mezzo una pandemia. Mi sarebbe piaciuto osservare altri tecnici e studiare, ma è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Negazionisti ci si nasce. Conosco una persona che quando giocava continuava a pensare che la Juventus vincesse solo per il potere e per la FIAT. Mi diceva che la Juve deve vincere ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 ottobre 2020) Daniele Deoggi papà a tempo pieno ha svelato i suoi piani.Boca Juniors, ufficiale: Daniele Deè un nuovo giocatore degli XeneizesL’ex centrocampista della Roma si è raccontato durante il programma ‘Propaganda Live’. Nel corso della trasmissione, l'ex capitano giallorosso ha trattato diverse tematiche: "Ora faccio il padre a tempo pieno, la cosa non mi annoia ma spero che non duri per sempre. Voglio fare l’allenatore, ma non potevo immaginare che ci si mettesse di mezzo una pandemia. Mi sarebbe piaciuto osservare altri tecnici e studiare, ma è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Negazionisti ci si nasce. Conosco una persona che quando giocava continuava a pensare che lavincesse solo per il potere e per la FIAT. Mi diceva che la Juve deve vincere ...

ZZiliani : Succede che un giorno in serie A spunta un arbitro normale, che fischia rigori e distribuisce cartellini gialli e r… - acffiorentina : Fiorentina-Juventus 4-2 ?? Giuseppe Rossi ?? #AccaddeOggi nel 2013 ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - Mediagol : #Juventus, De Rossi punzecchia i bianconeri: 'Scudetti? Non mi ricordo quale sia il numero' - sportal_it : De Rossi: frecciata ad Agnelli sugli scudetti della Juventus - SimoneAvsim : #Hakimi falso positivo? Le lamentele dell'Inter contro la UEFA non sono condivisibili. La #Juventus esce dalla boll… -