Iva Zanicchi a Verissimo: 'Durante il lockdown abbiamo scoperto un tumore, ma Fausto è fortissimo' (Di sabato 24 ottobre 2020) Iva Zanicchi racconta a l'anno da incubo che sta vivendo accanto al compagno Fausto. La cantante ha dovuto affrontare la malattia dell'uomo che è al suo fianco da 35 anni. 'Quest'anno a febbraio, ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) Ivaracconta a l'anno da incubo che sta vivendo accanto al compagno. La cantante ha dovuto affrontare la malattia dell'uomo che; al suo fianco da 35 anni. 'Quest'anno a febbraio, ...

chiclei : Chi è Fausto il compagno di Iva Zanicchi malattia tumore e il difficile racconto - - Notiziedi_it : Iva Zanicchi a Verissimo: da Gabriel Garko a Tarallo e l’Ares | Video Mediaset - martibored : RT @di_co_se: Mio parere sull'intervista di Iva Zanicchi a #Verissimo. È inutile dire le cose a metà 'Tarallo non si è comportato bene con… - di_co_se : Mio parere sull'intervista di Iva Zanicchi a #Verissimo. È inutile dire le cose a metà 'Tarallo non si è comportato… - fiorellinas : #Verissimo La signora Iva Zanicchi, invitatela ogni settimana, per favore. Mi fa tanto ridere . Simpaticissima è! -