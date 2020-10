GfVip5 dodicesima puntata | nomination e sorprese

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 24 ottobre 2020) Alfonso Signorini ha dato iniziocon Mario Balotelli, il super ospite di stasera passato in studio prima di andare nella Casa da suo fratello Enock.: cosa è successo? Anche Matilde Brandi di nuovo nella Casa per un confronto dopo il suo videomessaggio con Tommaso, Stefania, Guenda e Maria Teresa, dopo il quale ha decisamente ridimensionato i suoi attacchi. Alfonso ha poi lanciato una clip per parlare dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, video del momento in cui si sono abbracciati sulle scale ascoltando una canzone. Il video è stato seguito dal confronto tra Zorzi con Elisabetta Gregoraci e Oppini. Andrea Zelletta ha saputo delle dichiarazioni di Alice ...