Emiliano, “Molti non credevano alla seconda ondata, ora non ci sono posti letto sufficienti, è il momento di prendere decisioni difficili ma severe” (Di sabato 24 ottobre 2020) Michele Emiliano è molto preoccupato della situazione in Puglia. I contagi aumentano e i posti letti nei vari ospedali pugliesi iniziano a scarseggiare. In un’intervista al programma Rai “Titolo Quinto” il governatore della regione ha dichiarato che: “Servono misure severe ovunque in Italia prima che i nostri ospedali siano sopraffatti. I numeri dei contagiati sono troppo alti e serve diminuirli rallentando la circolazione delle persone. Si deve uscire di casa solo per lavorare, istruirsi o per altre gravi necessità”. Poi il presidente Emiliano chiede ai pugliesi un ulteriore sforzo: “La nostra vita sociale e familiare deve essere prudentissima. Si può accettare qualche rischio in più solo per garantire la sopravvivenza economica a ... Leggi su baritalianews (Di sabato 24 ottobre 2020) Micheleè molto preoccupato della situazione in Puglia. I contagi aumentano e iletti nei vari ospedali pugliesi iniziano a scarseggiare. In un’intervista al programma Rai “Titolo Quinto” il governatore della regione ha dichiarato che: “Servono misure severe ovunque in Italia prima che i nostri ospedali siano sopraffatti. I numeri dei contagiatitroppo alti e serve diminuirli rallentando la circolazione delle persone. Si deve uscire di casa solo per lavorare, istruirsi o per altre gravi necessità”. Poi il presidentechiede ai pugliesi un ulteriore sforzo: “La nostra vita sociale e familiare deve essere prudentissima. Si può accettare qualche rischio in più solo per garantire la sopravvivenza economica a ...

