DIRETTA Genoa Inter – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di sabato 24 ottobre 2020) L’Inter si concentra sul campionato dove ha l’obbligo di ritornare in corsa per le primissime posizioni, dopo il pareggio contro la Lazio e la sconfitta nel derby. La partita contro il Genoa arriva pochi giorni dopo il non soddisfacente pareggio in casa contro il Borussia Monchengladbach. Le scelte degli allenatori Genoa che utilizzerà sicuramente Rovella e Radovanovic in mediana, terzetto difensivo composto da Bani, Zapata e Masiello, con Ghiglione e Cyzborra sugli esterni, attacco “leggero” composto da Pandev e Pjaca. Conte rispolvererà Eriksen dal 1° che dovrebbe prendere il posto di Brozovic, per il resto non un turnover particolarmente massiccio per i nerazzurri: Lautaro e Lukaku confermati davanti, con Darmian e Perisic rispettivamente a destra e sinistra. Difesa a 3 con ... Leggi su giornal (Di sabato 24 ottobre 2020) L’si concentra sul campionato dove ha l’obbligo di ritornare in corsa per le primissime posizioni, dopo il pareggio contro la Lazio e la sconfitta nel derby. La partita contro ilarriva pochi giorni dopo il non soddisfacente pareggio in casa contro il Borussia Monchengladbach. Le scelte degli allenatoriche utilizzerà sicuramente Rovella e Radovanovic in mediana, terzetto difensivo composto da Bani, Zapata e Masiello, con Ghiglione e Cyzborra sugli esterni, attacco “leggero” composto da Pandev e Pjaca. Conte rispolvererà Eriksen dal 1° che dovrebbe prendere il posto di Brozovic, per il resto non un turnover particolarmente massiccio per i nerazzurri: Lautaro e Lukaku confermati davanti, con Darmian e Perisic rispettivamente a destra e sinistra. Difesa a 3 con ...

