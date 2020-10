Covid-19, leggero calo di positivi (e di tamponi) in Campania: otto i decessi (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCalano i contagi, ma scende anche il numero di tamponi. Nel complesso, resta invariata la percentuale di contagiati rispetto a 24 ore fa. ​ Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 1.718 di cui: Asintomatici: 1.660 Sintomatici: 58tamponi del giorno: 12.530 Totale positivi: 36.023 Totale tamponi: 843.297 ​Deceduti: 8 (*) Totale deceduti: 571 Guariti: 42 Totale guariti: 9.149 ​Report posti letto Covid su base regionale: Posti letto di terapia intensiva attivati: 227​ Posti letto di terapia intensiva occupati: 105​ Posti letto di degenza attivati: 1.500 Posti letto di degenza occupati: 1.118 ​​ (*) Deceduti tra ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCalano i contagi, ma scende anche il numero di. Nel complesso, resta invariata la percentuale di contagiati rispetto a 24 ore fa. ​ Questo il bollettino di oggi:del giorno: 1.718 di cui: Asintomatici: 1.660 Sintomatici: 58del giorno: 12.530 Totale: 36.023 Totale: 843.297 ​Deceduti: 8 (*) Totale deceduti: 571 Guariti: 42 Totale guariti: 9.149 ​Report posti lettosu base regionale: Posti letto di terapia intensiva attivati: 227​ Posti letto di terapia intensiva occupati: 105​ Posti letto di degenza attivati: 1.500 Posti letto di degenza occupati: 1.118 ​​ (*) Deceduti tra ...

Antonio22024399 : Con tt sti malati avremmo dovuto avere nn meno di 500 morti GG ,mail Covid è cambiato inalcune caratter. ed è ogge… - DanDanSuxx2 : Ho il naso completamente chiuso, un leggero mal di gola e mal di testa... omg... covid realness - TURCO10ACM : @birbas3l3kta @VincenzoDeLuca Ma che deve uccidere che è diventato più leggero dell’influenza, smettiamola dai. Si… - forestale82 : RT @Chow_Chow_678_: Sto in mezzo a due fuochi, Mio cognato super ansioso , ci ha messi in quarantena dai suoceri paura covid, dall'altra pa… - andrea_arlacchi : @SVMIRAWILEY Io non so se ce l’ho. Ieri mi è salita la febbre (37,5) e ho un leggero mal di gola, un po’ di stanche… -