Cosa significa anticipare le fatture emesse

L'anticipo dell'importo delle fatture che vengono emesse si può considerare a tutti gli effetti una forma di finanziamento. Infatti quando si è in possesso di una fattura che è stata emessa ma non è ancora stata incassata, è possibile presentarla a un istituto di credito in modo da ottenere un anticipo. A quel punto la somma anticipata è accreditata sul conto corrente per un certo arco di tempo, che di solito corrisponde al tempo che il cliente ha a disposizione per eseguire il pagamento. Trascorso questo periodo, l'anticipo sul conto viene addebitato. Nel caso in cui il cliente provveda al pagamento prima della scadenza, l'anticipo può essere estinto, mentre è possibile ottenere una proroga nell'eventualità di un mancato incasso alla scadenza.

L’anticipo dell’importo delle fatture che vengono emesse si può considerare a tutti gli effetti una forma di finanziamento. Infatti quando si è in possesso di una fattura che è stata emessa ma non è ...

L'intervista/ «Chiudere la scuola ora non serve a nulla. Davvero Emiliano crede di risolvere tutto in 15 giorni?»

questo significa che, ancora una volta, avevano già deciso tutto senza ascoltarci. In queste cose, invece, ci vuole la concertazione, che invece non c'è stata». Sui trasporti, invece, cosa è emerso?

