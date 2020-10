Bari, scontro auto moto a Japigia in via Toscanini, impatto fatale per il giovane centauro, aveva solo 20 anni (Di sabato 24 ottobre 2020) Subito dopo mezzanotte, in via Toscanini, un’auto e una moto, per cause in via di accertamento si sono scontrate. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorsi. Gli uomini del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimare il giovane centauro, purtroppo il ragazzo di soli 20 anni è morto. La polizia locale sta indagando sull’accaduto per accertare eventuali responsabilità. Leggi su baritalianews (Di sabato 24 ottobre 2020) Subito dopo mezzanotte, in via, un’e una, per cause in via di accertamento si sono scontrate. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i soccorsi. Gli uomini del 118 hanno cercato in tutti i modi di rianimare il, purtroppo il ragazzo di soli 20è morto. La polizia locale sta indagando sull’accaduto per accertare eventuali responsabilità.

ZenatiDavide : Dpcm, Mes e Comuni scontro totale. Zingaretti a Conte: “Un tema così non va affrontato con una battuta»: Per come è… - nicdemuro : @fattoquotidiano Tutte le misure del #Dpcm e lo scontro #sindaci #governo #Conte in UN solo minuto di ascolto… - Borderline_24 : #Bari, #Incidente in corso Benedetto Croce: scontro tra auto, danni anche ai veicoli in sosta… - bari_times : Auto carambola dopo scontro e si ribalta: incidente al Libertà, c'è un ferito - Borderline_24 : #Bari, scontro tra #Auto in via Tommaso Fiore: feriti e traffico deviato -