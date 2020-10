Atalanta Sampdoria 0-2 LIVE: Thorsby raddoppia di testa (Di sabato 24 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Atalanta e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium” Atalanta e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta-Sampdoria 0-2 MOVIOLA 57′ Gol Thorsby – Cross di Jankto in mezzo all’area, Thorsby in tuffo batte Sportiello 50′ Tiro Gomez – Conclusione debole e centrale dell’attaccante orobico, Audero blocca a terra 46′ Ammonito Yoshida – Il difensore della Sampdoria viene sanzionato per il fallo su Gosens 45’+2′ Finisce il primo tempo – Squadre ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 57′ Gol– Cross di Jankto in mezzo all’area,in tuffo batte Sportiello 50′ Tiro Gomez – Conclusione debole e centrale dell’attaccante orobico, Audero blocca a terra 46′ Ammonito Yoshida – Il difensore dellaviene sanzionato per il fallo su Gosens 45’+2′ Finisce il primo tempo – Squadre ...

