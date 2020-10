Atalanta-Samp 1-3: Quagliarella, Thorsby e Jankto in gol (Di sabato 24 ottobre 2020) Un'altra super Samp. Dopo la Lazio, 3-0,, Ranieri vince anche contro l'Atalanta a Bergamo, 1-3,. Apre Quagliarella con il sinistro, raddoppia Thorsby con un colpo di testa vincente nella ripresa e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 ottobre 2020) Un'altra super. Dopo la Lazio, 3-0,, Ranieri vince anche contro l'a Bergamo, 1-3,. Aprecon il sinistro, raddoppiacon un colpo di testa vincente nella ripresa e ...

RaiSport : ?? La #Samp espugna #Bergamo, Dea ko 3-1 I blucerchiati, al terzo successo consecutivo, agganciano i bergamaschi al… - Corriere : Atalanta-Samp 1-3: Quagliarella, Thorsby e Jankto per l’aggancio - TristeGufo : @el__cantero Più che altro sono curioso di sentire se qualcuno ha da dire contro la Samp... Oggi non regge la scusa… - Aquila6811 : RT @marcopiccari1: Seconda sconfitta consecutiva per l'Atalanta, in campionato non accadeva dalla stagione 18-19, due sconfitte all'epoca c… - lmacchiACM18 : Intanto la Samp, dopo la Lazio, ne rifila 3 anche all'Atalanta. E il grande vecchio Ranieri che batte Gasperino, che soddisfazione! -