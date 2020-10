Atalanta, Gosens: «Ajax? Non dobbiamo dimenticare il campionato» (Di sabato 24 ottobre 2020) Robin Gosens commenta la sconfitta dell’Atalanta contro la Sampdoria: secondo stop consecutivo in campionato. Le sue parole Robin Gosens ha commentato la sconfitta dell’Atalanta contro la Sampdoria ai canali ufficiali della società. LA GARA – «Oggi non ha funzionato l’aver preso tre gol che pesano. Secondo me per come è andata la partita meritavamo molto di più. Peccato perché abbiamo fatto la partita oggi. Sappiamo di essere in grado di fare 2-3 gol, ma se ne subisci così tanti diventa complicato vincere la partita». Ajax – «Ma non dobbiamo dimenticare il campionato perché è lì che poi meriti di andare in Champions. Per la prima ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Robincommenta la sconfitta dell’contro la Sampdoria: secondo stop consecutivo in. Le sue parole Robinha commentato la sconfitta dell’contro la Sampdoria ai canali ufficiali della società. LA GARA – «Oggi non ha funzionato l’aver preso tre gol che pesano. Secondo me per come è andata la partita meritavamo molto di più. Peccato perché abbiamo fatto la partita oggi. Sappiamo di essere in grado di fare 2-3 gol, ma se ne subisci così tanti diventa complicato vincere la partita».– «Ma nonilperché è lì che poi meriti di andare in Champions. Per la prima ...

