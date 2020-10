ADGI Caserta | “La politica non dimentichi i più giovani”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “La famiglia ha molte responsabilità verso i minori e deve assumersi il compito di farli sentire protetti, di non lasciarli soli e, soprattutto, di renderli sapienti costruttori della società di domani“, sono queste le parole dei Anna Di Mauro, avvocato e presidente della sezione didell’Associazione Donne Giuriste Italiane () in calce al convegno La solitudine del minore e l’emergenza educativa, profili giuridici e psico-sociali organizzato ieri pomeriggio online sulla piattaforma della Fondazione «Elio Sticco» di Santa Maria Capua Vetere. L’evento – patrocinato da UNICEF Italia, ANSPI Nazionale (associazione che raccoglie il più grande numero di oratori in Italia), Lega ...