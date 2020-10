X-Factor, Little Pieces of Marmalade: i segreti della band marchigiana (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ultimo atto prima dei live di X-Factor, chi sono i Little Pieces of Marmalade: i segreti della band marchigiana in corsa per la vittoria. Sono un power duo e hanno stupito tutti sin dalle audizioni: alla fine la scelta di Manuel Agnelli per completare il terzetto di gruppi che voleranno ai live lo hanno completato … Leggi su viagginews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ultimo atto prima dei live di X-, chi sono iof: iin corsa per la vittoria. Sono un power duo e hanno stupito tutti sin dalle audizioni: alla fine la scelta di Manuel Agnelli per completare il terzetto di gruppi che voleranno ai live lo hanno completato …

R0GERSBARNES : quindi gli unici interessanti rimasti a x factor sono mydrama, n.a.i.p. e i little pieces of marmalade.. emma si è… - stessobrivido : RT @onIouisthebrave: le little mix hanno uno show tutto loro che ha spodestato simone muccabene e x factor, presenteranno agli emas ai qual… - morleysoul : RT @onIouisthebrave: le little mix hanno uno show tutto loro che ha spodestato simone muccabene e x factor, presenteranno agli emas ai qual… - itsneneviola : RT @onIouisthebrave: le little mix hanno uno show tutto loro che ha spodestato simone muccabene e x factor, presenteranno agli emas ai qual… - onIouisthebrave : le little mix hanno uno show tutto loro che ha spodestato simone muccabene e x factor, presenteranno agli emas ai q… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor Little X-Factor, Little Pieces of Marmalade: i segreti della band marchigiana ViaggiNews.com X Factor 2020: ecco le quattro squadre ufficiali dell'edizione

La Last Call di ieri sera ha sancito chi farà parte delle quattro squadre di X Factor 2020: ecco le scelte di Hell Raton, Mika, Manuel Agnelli ed Emma. X Factor 2020 ha le sue quattro squadre e i suoi ...

XFactor 2020: da Emma a Hell Raton ecco le quattro squadre che accederanno ai live

Insieme, hanno scelto il duo power rock dei Little Pieces of Marmelade che hanno rischiato con i Beatles di “Helter Skelter”; la band toscana dei Manitoba che ha convinto con “The Last Goodbye” dei ...

La Last Call di ieri sera ha sancito chi farà parte delle quattro squadre di X Factor 2020: ecco le scelte di Hell Raton, Mika, Manuel Agnelli ed Emma. X Factor 2020 ha le sue quattro squadre e i suoi ...Insieme, hanno scelto il duo power rock dei Little Pieces of Marmelade che hanno rischiato con i Beatles di “Helter Skelter”; la band toscana dei Manitoba che ha convinto con “The Last Goodbye” dei ...