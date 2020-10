X Factor 2020: Emma elimina Roccuzzo a sorpresa (Di venerdì 23 ottobre 2020) X Factor 2020: Emma Marrone elimina a sorpresa Roccuzzo, la voce più emozionante di questa edizione del talent show Nell’ultima puntata di XFactor2020, andata in onda giovedì 22 ottobre, Emma MARRONE sconvolge il pubblico eliminando Roccuzzo, il giovane cantante che, grazie alla sua voce e alle sue esibizioni emozionanti, ha conquistato all’unanimità i quattro giudici… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) XMarrone, la voce più emozionante di questa edizione del talent show Nell’ultima puntata di X, andata in onda giovedì 22 ottobre,MARRONE sconvolge il pubblicondo, il giovane cantante che, grazie alla sua voce e alle sue esibizioni emozionanti, ha conquistato all’unanimità i quattro giudici… L'articolo Corriere Nazionale.

XFactor_Italia : ??SORPRESA ?? Da questo momento è disponibile il PRESAVE di X FACTOR MIXTAPE 2020 su @SpotifyItaly dove troverete tut… - MarioManca : #XF2020: il cuore tenero di @MarroneEmma e la precisione di Manuel - IlContiAndrea : Mai come quest'anno i giochi per il podio per X Factor sembrano fatti. Ma occhi agli outsider. Ecco su chi puntare… - MondoTV241 : X Factor 2020, ecco tutti i 12 concorrenti ufficiali #xfactor - SkyTG24 : X Factor 2020, gli ascolti tv delle Last Call, le squadre e un pop up dedicato -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020 «X Factor 2020»: ecco le squadre che vedremo ai Live Vanity Fair Italia Little Pieces of Marmelade: tutto sul duo di X Factor

Hanno stregato il pubblico di X Factor, ma chi sono esattamente i Little Pieces of Marmelade? Scopriamo le origini dei due volti della formazione e la loro storia! Si sono imposti sul palco di X ...

Conferenza stampa piloti Gp Portogallo

I quattro giudici, Mika, Hell Raton, Emma Marrone e Manuel Agnelli hanno compiuto le loro scelte. Ecco chi sono i protagonisti dei live di X Factor 2020. Bootcamp 2020: […] Chiara Broglietti Letter to ...

Hanno stregato il pubblico di X Factor, ma chi sono esattamente i Little Pieces of Marmelade? Scopriamo le origini dei due volti della formazione e la loro storia! Si sono imposti sul palco di X ...I quattro giudici, Mika, Hell Raton, Emma Marrone e Manuel Agnelli hanno compiuto le loro scelte. Ecco chi sono i protagonisti dei live di X Factor 2020. Bootcamp 2020: […] Chiara Broglietti Letter to ...