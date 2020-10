William e Kate Middleton, la sorpresa ai clienti del fast food (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il futuro re d’Inghilterra, tra una patatina fritta e un’aletta di pollo. È successo nei pressi della stazione di Waterloo, a Londra, dove il principe William ha sbirciato attraverso la vetrata di un celebre fast food, cogliendo di sorpresa i clienti che stavano mangiando. Un sorriso, un cenno di assenso, e poi via rapido insieme alla moglie, Kate Middleton, per il lancio di un campagna fotografica legata al lockdown. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il futuro re d’Inghilterra, tra una patatina fritta e un’aletta di pollo. È successo nei pressi della stazione di Waterloo, a Londra, dove il principe William ha sbirciato attraverso la vetrata di un celebre fast food, cogliendo di sorpresa i clienti che stavano mangiando. Un sorriso, un cenno di assenso, e poi via rapido insieme alla moglie, Kate Middleton, per il lancio di un campagna fotografica legata al lockdown.

