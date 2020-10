Simone al Gf Vip | chi è l’ammiratore segreto di Tommaso Zorzi?

Leggi su chenews

(Di venerdì 23 ottobre 2020)al Gf Vip, nonostante non si conosca la sua identità, il giovane è riuscito nel rendere speciale un momento della giornata di, Fonte foto: Instagram (@)Si torna dentro la casa del Grande Fratello Vip, ma questa volta per delle belle notizie, anzi per delle belle sorprese che riguardano proprioche nelle ultime ore ha ricevuto un aereo davvero speciale. Il giovane infatti alzando la testa al cielo, cosi come i suoi compagni ha visto passare un aereo con una dedica davvero particolare, che per tanto tempo lo stesso ha sognato di ricevere. Non resta soltanto da capire chi è il mittente di questo bellissimo pensiero che almeno per il momento ...