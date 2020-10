Se non calano i contagi entro 7 giorni, in Italia coprifuoco totale o lockdown 2 (Di venerdì 23 ottobre 2020) È in programma oggi un importante incontro tra il governo centrale e le regioni per concordare le nuove misure anti-Covid a livello locale. Nonostante l’ultimo Dpcm abbia solo 5 giorni di vita, l’ansia è elevatissima all’interno delle istituzioni per via dell’aumento dei contagi, ragion per cui una nuova stretta è sempre più probabile. Se entro il prossimo fine settimana non arriveranno buone notizie dal numero dei contagi sulla base dei provvedimenti già presi, l’esecutivo imporrà il coprifuoco nazionale con un nuovo Dpcm. All’interno della maggioranza non sono tutti sulla stessa lunghezza d’onda, poiché c’è chi propone provvedimenti più morbidi anche per tutelare il tessuto economico e chi ... Leggi su blogo (Di venerdì 23 ottobre 2020) È in programma oggi un importante incontro tra il governo centrale e le regioni per concordare le nuove misure anti-Covid a livello locale. Nonostante l’ultimo Dpcm abbia solo 5di vita, l’ansia è elevatissima all’interno delle istituzioni per via dell’aumento dei, ragion per cui una nuova stretta è sempre più probabile. Seil prossimo fine settimana non arriveranno buone notizie dal numero deisulla base dei provvedimenti già presi, l’esecutivo imporrà ilnazionale con un nuovo Dpcm. All’interno della maggioranza non sono tutti sulla stessa lunghezza d’onda, poiché c’è chi propone provvedimenti più morbidi anche per tutelare il tessuto economico e chi ...

