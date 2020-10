Sassuolo Torino 0-1 LIVE: fine primo tempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Sassuolo e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Mapei Stadium, Sassuolo e Torino si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Torino 0-1 MOVIOLA 33′ Gol Linetty – Cross dalla destra, nessuno intercetta, il pallone arriva a Linetty che controlla e batte Consigli con un destro sporco. 27′ Occasione Berardi – Ci prova l’attaccante del Sassuolo con un mancino angolato, da fuori area, ottima risposta di Sirigu . 18′ Occasione Meitè – Tentativo ravvicinato da parte del centrocampista granata, altra ottima risposta di Consigli. 9′ ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Al Mapei Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 33′ Gol Linetty – Cross dalla destra, nessuno intercetta, il pallone arriva a Linetty che controlla e batte Consigli con un destro sporco. 27′ Occasione Berardi – Ci prova l’attaccante delcon un mancino angolato, da fuori area, ottima risposta di Sirigu . 18′ Occasione Meitè – Tentativo ravvicinato da parte del centrocampista granata, altra ottima risposta di Consigli. 9′ ...

