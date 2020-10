Positivo uno degli chef | paura Covid al Quirinale

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Federico Garau L'uomo, ora in quarantena, avrebbe dei sintomi lievi. Tutti negativi, secondo quanto riferito da Agi, i tamponi effettuati dopo la notizia del primo contagioin subbuglio, a causa della positività al Coronavirus riscontrata in uno dei cinqueal servizio della struttura e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il caso di contagio ha fatto scattare subito l'allarme, in seguito al quale ad essere sottoposti a controlli medici mirati sono stati non solo lo stesso capo dello Stato ma anche tutto il suo entourage ed i più stretti collaboratori che potrebbero essere entrati in contatto direttamente o indirettamente con lo. Stando a quanto fatto trapelare fino al momento, e a quanto riferito da "Il Foglio", il fatto si sarebbe verificato all'incirca una decina di giorni fa. ...