Peschiera | pioppi a rischio in via Galvani | la Regione proverà a preservarli

Sara29827183 : RT @MotisiAntonino: Comune di Peschiera Borormeo: FERMIAMO L'ABBATTIMENTO DI 240 PIOPPI CIPRESSINI IN VIA GALVANI A PESCHIERA BORROMEO - Fi… - bellantoniober1 : RT @MotisiAntonino: Comune di Peschiera Borormeo: FERMIAMO L'ABBATTIMENTO DI 240 PIOPPI CIPRESSINI IN VIA GALVANI A PESCHIERA BORROMEO - Fi… - MotisiAntonino : Comune di Peschiera Borormeo: FERMIAMO L'ABBATTIMENTO DI 240 PIOPPI CIPRESSINI IN VIA GALVANI A PESCHIERA BORROMEO… - 60Colarusso : Comune di Peschiera Borormeo: FERMIAMO L'ABBATTIMENTO DI 240 PIOPPI CIPRESSINI IN VIA GALVANI A PESCHIERA BORROMEO… - cripatch : Aiutaci a fermare l'abbattimento di 240 pioppi cipressini a Peschiera Borromeo -

Convincere il sindaco a convocare un tavolo tecnico e scongiurare l’abbattimento dei 240 pioppi di via Galvani. Questo è l’impegno preso dalla commissione Ambiente di Regione Lombardia dopo l’audizion ...

