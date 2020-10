Mondo Mezzo: Appello conferma 6 anni per Alemanno (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 23 OTT - Resta di 6 anni di reclusione la condanna per l'ex sindaco di Roma, Giovanni Alemanno, coinvolto in uno dei filoni della maxindagine della Procura di Roma sul Mondo di Mezzo. I ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 23 OTT - Resta di 6di reclusione la condanna per l'ex sindaco di Roma, Giov, coinvolto in uno dei filoni della maxindagine della Procura di Roma suldi. I ...

carlaruocco1 : Mondo di Mezzo, per #Alemanno confermata condanna a sei anni per corruzione. Avrebbe ricevuto, attraverso la sua Fo… - repubblica : Mondo di Mezzo, per Alemanno confermata condanna a sei anni per corruzione - Agenzia_Ansa : #MondoDiMezzo, confermata in appello la condanna a sei anni per #Alemanno L'accusa è di corruzione e finanziamento… - DeerEwan : Mondo di Mezzo, per #Alemanno confermata condanna a sei anni per corruzione. Non lo avrei mai detto. Vedi a volte… - lucianotw20 : Mondo di Mezzo: Appello, conferma 6 anni per Alemanno - Cronaca - ANSA -