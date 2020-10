Mindhunter 3, David Fincher: "Pochi spettatori e troppo costosa, la serie non proseguirà" (Di venerdì 23 ottobre 2020) David Fincher ha spiegato i motivi per cui Mindhunter 3, probabilmente, non verrà realizzata: Pochi spettatori e troppo costosa. Mindhunter 3 non sembra destinata a essere realizzata: David Fincher ha confermato che attualmente non è in programma la produzione di ulteriori episodi a causa dei costi elevati. Il regista, durante la promozione di Mank, è tornato a parlare della serie Netflix smorzando le speranze dei fan. David Fincher è stato regista, showrunner e produttore di Mindhunter e ha dichiarato durante un'intervista: "Abbiamo vissuto a Pittsburgh per quasi tre anni. Non tutto l'anno o in modo continuativo, ma ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020)ha spiegato i motivi per cui3, probabilmente, non verrà realizzata:3 non sembra destinata a essere realizzata:ha confermato che attualmente non è in programma la produzione di ulteriori episodi a causa dei costi elevati. Il regista, durante la promozione di Mank, è tornato a parlare dellaNetflix smorzando le speranze dei fan.è stato regista, showrunner e produttore die ha dichiarato durante un'intervista: "Abbiamo vissuto a Pittsburgh per quasi tre anni. Non tutto l'anno o in modo continuativo, ma ...

Nerdmovieprod : Mindhunter: David Fincher annuncia che la stagione 3 al momento non si farà #Mindhunter - badtasteit : #Mindhunter, #DavidFincher: 'La serie è troppo costosa, probabilmente non verrà realizzata una terza stagione' - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mindhunter 3, David Fincher: 'Pochi spettatori e troppo costosa, la serie non proseguirà'… - RedCapes_it : Mindhunter – David Fincher rivela che la terza stagione potrebbe non arrivare mai - keeprunnin_away : RT @fleursparadise: david fincher che mi fa aspettare cinque anni per una nuova stagione di mindhunter ma nel frattempo a dicembre mi dà un… -

Ultime Notizie dalla rete : Mindhunter David Mindhunter 3, David Fincher: "Pochi spettatori e troppo costosa, la serie non proseguirà" Movieplayer.it Mindhunter 3, David Fincher: "Pochi spettatori e troppo costosa, la serie non proseguirà"

David Fincher ha spiegato i motivi per cui Mindhunter 3, probabilmente, non verrà realizzata: pochi spettatori e troppo costosa. Mindhunter 3 non sembra destinata a essere realizzata: David Fincher ha ...

Mank, David Fincher porta la sceneggiatura del padre Jack su Netflix (e in alcuni cinema)

Mank approda al cinama e dal 4 dicembre su Netflix. Trama e trailer della pellicola diretta da David Fincher su sceneggiatura del padre Jack ...

David Fincher ha spiegato i motivi per cui Mindhunter 3, probabilmente, non verrà realizzata: pochi spettatori e troppo costosa. Mindhunter 3 non sembra destinata a essere realizzata: David Fincher ha ...Mank approda al cinama e dal 4 dicembre su Netflix. Trama e trailer della pellicola diretta da David Fincher su sceneggiatura del padre Jack ...