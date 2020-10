Michelle Hunziker | «Il sorriso fa parte del mio Dna»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Michelle Hunziker ha una di quelle risate che sgorgano dal cuore e che le nostre nonne avrebbero definito «di gusto». Ce ne offre un assaggio a neanche un minuto dal nostro collegamento su Zoom quando, al momento di rivolgerle la prima domanda sulla sua nuova collaborazione con Oral B, di cui è diventata testimonial, si ferma e, serissima, dice: «Sa qual è la cosa che mi fa ridere? È che adesso ho qualcosa tra i denti», spiega Michelle prima di esplodere in una risata fragorosa. «È il karma di quando fai una pubblicità sull’igiene orale», insiste prima di ricomporsi e ribadire che per lei il sorriso, così come l’autoironia, fanno parte del Dna. Camicia bianca morbida e unghie laccate di rosso, Michelle Hunziker ha da poco presentato in conferenza stampa a Milano Oral B IO, il nuovo spazzolino elettrico della Oral B che, con il suo sistema di azionamento magnetico, le micro-vibrazioni, il sensore di pressione, la connettività avanzata e l’intelligenza artificiale, ridefinisce la brushing experience quotidiana in maniera nuova, rivoluzionaria. «Fino a poco tempo fa alternavo lo spazzolino elettrico a quello manuale perché ho le gengive molto sensibili ma, da quando è arrivato Oral B IO e ho la possibilità di “switchare”, non ho più bisogno di quello manuale», aggiunge Michelle Hunziker, testimonial perfetta del nuovo prodotto di Procter & Gamble non solo per il suo sorriso radioso, ma anche per la cura intensiva che dedica ai denti.